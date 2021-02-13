لبنان

علي درويش: لا آلية محددة لتطبيق مجلس النقد حتى الآن

Lebanon 24
13-02-2021 | 13:40
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اعتبر النائب علي درويش، في حديث للـ"النهار" "أن مجلس النقد هو إحدى الافكار المطروحة التي يمكن ان تشتمل على ايجابيات للافادة منها في موضوع استقرار سعر الصرف."
وأكد درويش أن "ثمة إجماعاً على أسئلة محددة حول من يحكم هذا المجلس، وكذلك فرص نجاحه في ظل غياب عدم الاستقرار السياسي على صعيد السلطة التنفيذية (مجلس وزراء تصريف اعمال)، فيما مصرف لبنان يعاني نقصاً في السيولة واستنزافا في العملات الاجنبية بسبب الدعم. وتالياً السؤال الاهم: هل من امكانية لإصدار نقد جديد يمكن أن يكبل السلطة النقدية؟"، ولفت الى أنه "حتى الآن لم نخرج بآلية محددة لكيفية التطبيق، لأن هذه الامور يجب أن تبحث في العمق".
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