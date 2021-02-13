في الشمال...محاضر ضبط بحق محلات تقوم باحتكار بيع مواد البناء

تابع مراقبو مديرية حماية المستهلك في الشمال، في وزارة الاقتصاد، مداهماتهم للمؤسسات والمحال التجارية لمراقبة الأسعار وقمع الاحتكار والغش، بمؤازرة دورية من مديرية أمن الدولة في محافظة عكار.



وأفيد عن تحرير محاضر ضبط بحق محلات عديدة تقوم باحتكار بيع مواد البناء.