بعدما كانت ستحل ضيفة على الهواء .. قناة لبنانية تعتذر منها بسبب؟

اعتذرت قناة لبنانية من ضيفة بعدما كانت ستستضيفها على الهواء يوم أمس الجمعة في إحدى البرامج السياسيّة .وبعدما بثّت القناة "البرومو" الترويجي لإطلالة الضيفة تفاجئ متابعو البرنامج بعدم إطلالتها ما طرح عدّة علامات إستفهام .ويعود سبب اعتذار القناة من الضيفة هو معارضتها لإحدى الأحزاب السياسية المتحالفة مع الحزب السياسي الذي يملك القناة.