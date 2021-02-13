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لبنان
بعدما كانت ستحل ضيفة على الهواء .. قناة لبنانية تعتذر منها بسبب؟
خاص "لبنان 24"
|
Lebanon 24
13-02-2021
|
14:12
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اعتذرت قناة لبنانية من ضيفة بعدما كانت ستستضيفها على الهواء يوم أمس الجمعة في إحدى البرامج السياسيّة .
وبعدما بثّت القناة "البرومو" الترويجي لإطلالة الضيفة تفاجئ متابعو البرنامج بعدم إطلالتها ما طرح عدّة علامات إستفهام .
ويعود سبب اعتذار القناة من الضيفة هو معارضتها لإحدى الأحزاب السياسية المتحالفة مع الحزب السياسي الذي يملك القناة.
المصدر:
خاص "لبنان 24"
لبنان
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