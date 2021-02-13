لبنان

حالة حزن.. الجسم الطبي يخسر جندياً أبيض جديداً

Lebanon 24
13-02-2021 | 14:27
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نعى نادي أطباء الأطفال في جبيل خسارة أحد أعمدته الدكتور جورج أبي فارس، وققال في بيان له: "خسارة فادحة لكلّية الطب في جامعة الروح القدس، للطقم الطبي، ولزملائه وأصدقائه، ولطلّابه الذين يبكون غيابه".
 
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