حالة حزن.. الجسم الطبي يخسر جندياً أبيض جديداً

نعى نادي أطباء الأطفال في جبيل خسارة أحد أعمدته الدكتور جورج أبي فارس، وققال في بيان له: "خسارة فادحة لكلّية الطب في جامعة الروح القدس، للطقم الطبي، ولزملائه وأصدقائه، ولطلّابه الذين يبكون غيابه".