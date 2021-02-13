لا اعتذار... والباقي أوهام!

بعدما سرب البعض إشاعات بأن الرئيس المكلف سعد الحريري سوف يعتذر غداً في كلمته في ذكرى اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري عن التأليف، أكدت مصادر "المستقبل" لـ "لبنان 24" أن لا صحة لكل ما يقال وأن المؤكد أن الرئيس الحريري سيستمر بالمهمة التي أوكلت إليه ولن يعتذر، خاصة وأن جولاته الخارجية تهدف بالدرجة الأولى إلى مساعدة لبنان، وبالتالي فإن تمنيات البعض ليست إلا أوهام.