وفاة رئيس إتحاد الأدباء والمثقفين المغتربين جراء مضاعفات كورونا

غيب الموت فجر هذا اليوم رئيس اتحاد الادباء والمثقفين المغتربين اللبنانيين وعميد الجالية اللبنانية في الكونغو برازافيل وعضو الهيئة الادارية لاتحاد الكتاب اللبنانيين والكاتب والروائي طلعت العبدالله، جراء مضاعفات كورونا.



وأصدر الراحل ست روايات وعددا من القصص وترجم بعضها الى اللغتين الفرنسية والانكليزية ونال شهادات ودروعا تقديرية واوسمة وجوائز عديدة، من حكومات ومؤسسات في أفريقيا واوروبا على نجاحاته وتميزه في مجالات تجارية وصناعية وثقافية.



ووري جثمانه في الثرى في جبانة بلدته الخيام.