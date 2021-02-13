تاجر يحتكر مادة الإسمنت الأسود شمالاً

أفادت "الوكالة الوطنية للاعلام" بأن مراقبي مديرية حماية المستهلك في الشمال في وزارة الاقتصاد، تابعوا دهم المؤسسات والمحال التجارية، لمراقبة الأسعار وقمع الاحتكار والغش، بمؤازرة دورية من مديرية أمن الدولة في محافظة عكار.

وشملت جولة اليوم محال بيع مواد البناء في منطقة الدريب، وأسفرت عن تحرير محضر ضبط في حق صاحب أحد المحال في بلدة القبيات، لاحتكاره مادة الإسمنت الأسود.