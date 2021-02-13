تكريم عميد المتقاعدين في الأمن الداخلي

كرم العميد المتقاعد بسام الأيوبي، المعمر الرقيب أول بشير بشارة، إبن بلدة كرم المهر ـ الضنية، لبلوغه سن ال100، في حفل شارك فيه وفد من ضباط ورتباء متقاعدي قوى الأمن الداخلي وعائلة المحتفى به.

وخلال الإحتفال أطلق على الرقيب بشارة، رقم 216 مواليد عام 1921، لقب "عميد المتقاعدين في قوى الأمن الداخلي"، وقدم إليه الأيوبي درعا تذكارية بالمناسبة، بعدما كان الأيوبي ألقى كلمة أثنى فيها على "مسيرة العميد الرقيب المتقاعد بشارة، الذي لا يزال بكامل قواه العقلية، يقرأ ويصلي ويرنم، ويروي حياته في سلك النضال والتضحيات".