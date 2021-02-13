إصابة شاب برصاصة داخل منزله ورصاصة أخرى استقرت في المطبخ

أصيب الشاب "أسامة عبلة" بطلق ناري في قدمه أثناء وجوده في منزله في منطقة بحنين عكار في حين استقرت رصاصة أخرى داخل المطبخ بعد أن دخلت من النافذة، في حين لم يعرف مصدر الرصاص، الذي يرجّح انه رصاص طائش او عن طريق الخطأ.وقد فتحت القوى الأمنية تحقيقاً بالموضوع.