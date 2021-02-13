حريق في مخازن دار الأمير في بيروت التهم قسما من الكتب

أفادت "الوكالة الوطنية للاعلام" أن حريقا اندلع في مخازن دار الأمير في بيروت أمس، ولم تعرف أسبابه.

والتهم الحريق قسما من الكتب، ولكن سرعة تدخل رجال فوج إطفاء الضاحية حال دون امتداد النيران إلى سائر أقسام المستودع والمستودعات المجاورة ولسائر المبنى (سنتر زعرور) الذي يضم عشرات الشركات والمكاتب ومئات الموظفين والعمال. واقتصرت الاضرار على الماديات.