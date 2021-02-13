لبنان

حريق في مخازن دار الأمير في بيروت التهم قسما من الكتب

Lebanon 24
13-02-2021 | 16:45
A-
A+
Doc-P-793568-637488315784730880.jpg
Doc-P-793568-637488315784730880.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
 أفادت "الوكالة الوطنية للاعلام" أن حريقا اندلع في مخازن دار الأمير في بيروت أمس، ولم تعرف أسبابه.
والتهم الحريق قسما من الكتب، ولكن سرعة تدخل رجال فوج إطفاء الضاحية حال دون امتداد النيران إلى سائر أقسام المستودع والمستودعات المجاورة ولسائر المبنى (سنتر زعرور) الذي يضم عشرات الشركات والمكاتب ومئات الموظفين والعمال. واقتصرت الاضرار على الماديات.
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
21:19 | 2021-02-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
19:28 | 2021-02-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
22:11 | 2021-02-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
20:53 | 2021-02-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:31 | 2021-02-13 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
18:35 | 2021-02-13
18:31 | 2021-02-13
18:19 | 2021-02-13
18:09 | 2021-02-13
17:42 | 2021-02-13
17:19 | 2021-02-13
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website