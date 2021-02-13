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لبنان
مستشفى سيدة المعونات: انطلاق حملة التلقيح الإثنين
Lebanon 24
13-02-2021
|
16:46
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أعلن مستشفى سيدة المعونات الجامعي، في بيان، انطلاق حملة التلقيح ضد فيروس كورونا، إبتداء من الإثنين 15 شباط الحالي، في المركز المخصص داخل المستشفى. وذكر المواطنين بـ "إلزامية التسجيل عبر منصة وزارة الصحة العامة والتوجه الى مركزه حسب الموعد المحدد الخاص بكل مواطن من قبل الوزارة".
وكانت
وزارة الصحة العامة أعلنت في بيان
، أن "الدفعة الاولى من اللقاحات تصل من بلجيكا عند الخامسة من بعد ظهر اليوم الى مطار رفيق الحريري الدولي، وهي مكونة مما يقارب 28 ألف و500 لقاح فايزر، سيتم نقلها الى برادات وزارة الصحة العامة ليتم توزيعها لاحقا على المراكز المعتمدة في المستشفيات".
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