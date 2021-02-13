لماذا تأخر وصول طائرة لقاح فايزر إلى بيروت؟

ينتظر اللبنانيون وصول أول طائرة لقاح فايزر من مطار بروكسيل إلى بيروت على متن طائرة طيران الشرق الأوسط الخطوط الجوية اللبنانية.وكان من المفترض أن تصل الطائرة عند الساعة الرابعة والنصف إلى مطار رفيق الحريري الدولي، لكن وزارة الصحة أعلنت تأجيل تعديل موعد وصول الطائرة إلى الخامسة من عصر اليوم.وفي التفاصيل، علمت "النهار" أن سبب "تعديل الموعد يعود إلى تأخر في انطلاق الطائرة من مطار بروكسيل، التي من المفترض أن تصل عند الخامسة والربع تقريباً. وعند هبوط الطائرة سيتم تسليم دفعة اللقاحات إلى وزارة الصحة التي ستنقلها إلى برادات وزارة الصحة. وعليه، ستوزع الوزارة دفعات من لقاح فايزر إلى مراكز التطعيم والمستشفيات.