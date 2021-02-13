وأخيراً "فايزر" في لبنان.. ووزير الصحة: اللقاح سيصل إلى كل مواطن (صورة)

وفي أول تعليق له، قال الوزير حسن من المطار: الجائحة بدأت منذ سنة تماما واليوم تحقق اللقاح الموعود، واستطاعت الحكومة بالرغم من كل التحديات تحقيق الحلم".وأضاف: "أعبّر عن ارتياح وسعادة داخلية لأن التوقيت اليوم بالنسبة إلينا هو توقيت معبّر لأنّ الجائحة بدأت منذ سنة وقد تحقّق اللقاح الموعود"، مضيفاً: " الحلم تحقق بدعم شركائنا من البنك الدولي ومنظمة الصحة واليونيسف والأونروا وغيرهم وهذا إن دل على شيء فهو على مصداقية وزارة الصحة العامة والشفافية والتعاطي البنّاء مع المؤسسات الدولية والأممية وهي الشريك الأساسي لتحقيق الهدف".وأكد أن "ليس هناك اعتبارات طائفية واللقاح سيصل إلى كل مواطن في هذا الوطن الجريح".