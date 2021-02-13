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لبنان
وأخيراً "فايزر" في لبنان.. ووزير الصحة: اللقاح سيصل إلى كل مواطن (صورة)
Lebanon 24
13-02-2021
|
17:42
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وصلت الطائرة التي تقل الدفعة الاولى من لقاحات "فايزر" الى مطار رفيق الحريري الدولي، عصر اليوم السبت، علماً أن وزير الصحة حمد حسن سيتوجه بعيد تسلم اللقاحات إلى مستشفى القديس جاورجيوس - الروم لتفقد مركز التلقيح الذي تم تجهيزه هناك.
وفي أول تعليق له، قال الوزير حسن من المطار: الجائحة بدأت منذ سنة تماما واليوم تحقق اللقاح الموعود، واستطاعت الحكومة بالرغم من كل التحديات تحقيق الحلم".
وأضاف: "أعبّر عن ارتياح وسعادة داخلية لأن التوقيت اليوم بالنسبة إلينا هو توقيت معبّر لأنّ الجائحة بدأت منذ سنة وقد تحقّق اللقاح الموعود"، مضيفاً: " الحلم تحقق بدعم شركائنا من البنك الدولي ومنظمة الصحة واليونيسف والأونروا وغيرهم وهذا إن دل على شيء فهو على مصداقية وزارة الصحة العامة والشفافية والتعاطي البنّاء مع المؤسسات الدولية والأممية وهي الشريك الأساسي لتحقيق الهدف".
وأكد أن "ليس هناك اعتبارات طائفية واللقاح سيصل إلى كل مواطن في هذا الوطن الجريح".
من جهتها، قالت وزيرة الاعلام في حكومة تصريف الاعمال منال عبد الصمد من المطار: "أخذ اللقاح اضمن من مخاطر الفيروس". وطمأنت الاعلاميين الى أنهم "سيكونون في المرحلة الاولى من تلقي اللقاح، لانهم الجندي المجهول وفي الصفوف الامامية".
وكانت
أعلنت وزارة الصحة العامة في بيان
، أن "الدفعة الاولى من اللقاحات تصل من بلجيكا عند الخامسة من بعد ظهر اليوم الى مطار رفيق الحريري الدولي، وهي مكونة مما يقارب 28 ألف و500 لقاح فايزر، سيتم نقلها الى برادات وزارة الصحة العامة ليتم توزيعها لاحقا على المراكز المعتمدة في المستشفيات".
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