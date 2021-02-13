لبنان

مع وصول الدفعة الأولى من اللقاحات... ماذا قال الرئيس عون؟

Lebanon 24
13-02-2021 | 18:09
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غرّد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون على حسابه عبر "تويتر"، كاتبًا: "مع وصول الدفعة الاولى من اللقاح ضد كورونا تبدأ رحلة التلقيح لمكافحة هذا الوباء".

وأضاف: "شرط نجاحها تجاوب المواطنين في الاقبال عليها، مع الاستمرار في اتخاذ اجراءات الوقاية".
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