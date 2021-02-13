توضيح من قوى الأمن حول بعض الأُذونات في الإقفال العام

أوضحت قوى الامن الداخلي على حسابها عبر "تويتر" بشأن بعض الأُذونات الإلكترونية في ظلّ الإقفال العام كاتبةً: أنه" يتم الاستحصال على إذن الخروج بشكل شخصي ولا يشمل أي فرد من أفراد العائلة".وأضافت: الى جميع الاشخاص المستثنين من طلب إذن التجول, "يجب عليهم طلب إذن خاص على المنصة لدخول السوبرماركت على سبيل المثال العسكريون والاعلاميون".وتابعت قوى الامن أنه: "يحظر التجوّل ايام الآحاد والاعطال الرسمية لأشخاص غير مستثنين من قرار الاقفال العام, بحيث يتم وقف طلب الاذونات من المنصة إلا في الحالات الطارئة".