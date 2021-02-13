تحرك طالبي في طرابلس احتجاجا على قرارات وزارة التربية

نفذ نادي الطلبة والاتحاد الطالبي، تحركا أمام المنطقة التربوية بطرابلس، "احتجاجا على قرارات وزارة التربية الاخيرة من دون بلورة حلول جذرية للمشاكل التربوية والتهميش الممنهج ورفضا لوضع الاساتذة والطلاب وجها لوجه".ورفعت اللافتات والشعارات التي تطالب بحقوقهم التربوية، وسط تدابير اتخذتها القوى الامنيه والجيش اللبناني في محيط مبنى المنطقة التربوية.وأكد المعتصمون في بيان، "أن الحركة الطالبية مستمرة ولن توقفها أعمال القمع والترهيب".