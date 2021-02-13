لبنان

الحريري ناشدت الاساتذة المتعاقدين العودة الى التدريس: سنعمل على ضمان حقوقكم

Lebanon 24
13-02-2021 | 18:35
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وجهت رئيسة لجنة التربية والثقافة النيابية النائبة بهية الحريري، نداء الى الأساتذة المتعاقدين في التعليم الرسمي، داعية اياهم الى "تعليق اضرابهم والعودة للتدريس".

وقالت: "أتوجه الى الأخوة والأخوات الأساتذة المتعاقدين، شركائنا في العملية التربوية بهذا النداء، وثقتي كبيرة بمدى حرصكم على مصلحة ابنائنا الطلاب الذين ينتظرون عودتكم إلى استئناف التدريس. ان كل يوم إضراب يمر، يحرم طلابنا من حقهم في العلم، ويحول دون تنفيذ ساعاتكم واحتسابها".

وأضافت: "لذا أتمنى عليكم - وكما عودتمونا دائما - أن تتخذوا قرارا مسؤولا بالعودة الى مدارسكم مطمئنين الى حقوقكم التي نعمل وسنتابع العمل على ضمانها لكم بالقانون وبما يحفظ عقودكم بالكامل عبر المجلس النيابي.
كلي أمل بأنكم لن تتأخروا عن تلبية نداء الواجب الذي نذرتم انفسكم له، وتعويض طلابكم ما فاتهم من المنهاج، واستلحاق ما فاتكم من ساعات تدريس لاستكمال عقودكم".
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