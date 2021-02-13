الجيش: خرقان جويان معاديان فوق بيروت وضواحيها والجنوب

صدر عن قيادة الجيش - مديرية التوجيه، البيان الآتي:"بتاريخ 12 /2 /2021 اعتبارا من الساعة 11.30 ولغاية الساعة 21.20 تم تسجيل خرقين جويين من قبل طائرات استطلاع تابعة للعدو الإسرائيلي، تخللها تنفيذ طيران دائري فوق مناطق بيروت وضواحيها، بعبدا، عاليه والجنوب.تتم متابعة موضوع الخرقين بالتنسيق مع قوات الأمم المتحدة الموقتة في لبنان".