لبنان

دياب في ذكرى استشهاد الحريري:البصمات التي تركها ستبقى حاضرة في تاريخ لبنان

Lebanon 24
13-02-2021 | 18:31
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صدر عن رئيس حكومة تصريف الأعمال الدكتور حسان دياب البيان التالي: يفتقد لبنان اليوم إلى الرئيس الشهيد رفيق الحريري، بما كان يمثله من حضور وتأثير وامكانات وظفهم في خدمة لبنان. وسيبقى الرئيس الشهيد رفيق الحريري في ذاكرة اللبنانيين وفي الوطن الذي أحبه، كما أن البصمات التي تركها ستبقى حاضرة في تاريخ لبنان . رحم الله الرئيس الشهيد وكل شهداء هذا الوطن الذي يعبر اليوم مرحلة صعبة تحتاج إلى تضافر كل الجهود من أجل تجاوزها بأقل الأضرار الممكنة
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