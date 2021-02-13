سامي الجميّل: مستمرون بادعاء الانجازات الوهمية وتربيحنا جميلة على ما شي

غرد رئيس حزب الكتائب سامي الجميّل عبر تويتر بالقول : مستمرين بادعاء الانجازات الوهمية وتربيحنا جميلة على ما شي. مهرجان استقبال اللقاحات في مطار بيروت معيب. لبنان هو من آخر دول التي تؤمّن اللقاح لشعبها وبكميات هزيلة. احترموا عقولنا ووجع شعبكم وتواضعوا.