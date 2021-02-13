هيئة الاطباء في الوطني الحر: مجلس نقابة الأطباء أقر اقتراح تغطية فروق استشفاء الاطباء

أكدت هيئة الأطباء في "التيار الوطني الحر" في بيان، أن "مجلس نقابة أطباء لبنان أقر الإقتراح المقدم من قبل أطباء التيار والقاضي بتغطية فروق إستشفاء الأطباء المصابين بكورونا بنسبة 100%، وتواصلت هيئة الأطباء في التيار الوطني الحر مع عائلة المرحوم الدكتور نبيل الخراط لتقديم واجب العزاء بالزميل الفقيد وللإبلاغ عن قرار مجلس النقابة".ولفت الى أن "العائلة أبدت ارتياحها لهذا الإنجاز، وخصوصا أن الفقيد كان من المناضلين لمصلحة الأطباء وحقوقهم، وبذلك لم تذهب تضحياته سدا".وفي سياق الإتصال، أوضحت الهيئة "اللغط الإعلامي الذي نتج من تحريف البعض على وسائل التواصل لبيان هيئة التيار، وروت العائلة حقيقة ما حصل موضحة أنه لم يحصل تأخير في بدء العلاج، وأن المبلغ المالي طلب لاحقا، علما أن مستشفى آخر كان قد رفض استقباله للعلاج في وقت سابق من الليلة نفسها".