لبنان

علامة: اللقاح الأمل الوحيد على طريق محاصرة الوباء

Lebanon 24
13-02-2021 | 19:19
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غرد عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب فادي علامة عبر حسابه على "تويتر": "مع وصول الدفعة الأولى من اللقاحات إلى لبنان، لنستمع لرأي أهل الإختصاص الذين يشجعون على أخذ اللقاح ضد فيروس كورونا، والذي يشكل الأمل الوحيد ربما على طريق محاصرة الوباء والحد من إنتشاره علنا خلال أشهر نعود تدريجيا لحياتنا الطبيعية ويتوقف هذا الألم الذي يتعاظم يوما بعد يوم بإصابة قريب وفقدان عزيز".
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