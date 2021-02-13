تعميم صورة موقوف بجرم سلب بقوّة السلاح... هل وقعتم ضحية أعماله؟

صدر عن المديرية العامة لقوى الامن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي:من خلال التوسّع بالتحقيق مع الموقوف: م. أ. (مواليد عام 1996، لبناني) لدى مفرزة الضاحية الجنوبية القضائية في وحدة الشرطة القضائية، اعترف بقيامه -بالاشتراك مع شخص آخر- بعددٍ من عمليات السلب بقوة السّلاح في مناطق من محافظة جبل لبنان، وتعاطيه المخدّرات.لذلك، وبناءً على إشارة القضاء المختص، تُعمّم المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي صورته، وتطلب من الذين وقعوا ضحية أعماله، الحضور إلى مركز المفرزة المذكورة، الكائن في ثكنة الشهيد مصطفى علي حسن - الأوزاعي، أو الاتصال على الرقم: 451162-01 تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.