لبنان

الحاج حسن: مصممون على حل مشكلة الضم والفرز في بعلبك الهرمل

Lebanon 24
13-02-2021 | 19:33
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عقد لقاء في بعلبك حول موضوع الفرز والضم في محافظة بعلبك الهرمل، حضره النائبان حسين الحاج حسن وإبراهيم الموسوي، معاون مسؤول منطقة البقاع في "حزب الله" هاني فخر الدين، مدير ديوان التنظيم المدني بسام أمهز، ومهندسو مكتب التنظيم المدني في بعلبك.

الحاج حسن
وأكد النائب الحاج حسن أن "تكتل بعلبك الهرمل بصدد إعداد اقتراح قانون جديد لإزالة الشيوع سيقدم إلى المجلس النيابي لما له من أهمية كبيرة في معالجة الكثير من مشاكل المواطنين في المنطقة".


وتابع: "أنجزنا كل الملفات المتعلقة بموضوع الفرز والضم في بعلبك الهرمل، وأجرينا حوالى 22 اجتماعا مع القضاة والمديرية العامة للتنظيم المدني والمساحة، ولم نوفر أحدا من المعنيين بالملف، ولكن للأسف حتى الآن لم نصل إلى النتيجة المرجوة، حتى أصبحت أعتقد أن هناك قرارا في مكان ما بأنهم لا يريدون إنجاز مشروع الضم والفرز، كما أن لجنة الإدارة والعدل لا تضعه على جدول الأعمال. هناك أمر غير طبيعي رغم المتابعة الحثيثة، وتأمين الاموال والخرائط، وتقديمنا إقتراح قانون تم تحويله إلى اللجان، ومتابعة مع قضاة معينين دون أن يحل الملف".

وسأل: "ما الذي يجري؟ ولا نستغرب كيف وصلت الدولة الى ما وصلت إليه، عندما نرى طريقة وآلية التعاطي مع قضايا الناس بهذا الشكل".

وختم: "لن يستطيع أي معرقل من المعرقلين أن يهزمنا ويثنينا عن تصميمنا وإرادتنا في موضوع حل مشكلة الضم والفرز".
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