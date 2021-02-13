لبنان

إنخفاض ملحوظ بأعداد وفيات كورونا.. ماذا عن الإصابات؟

Lebanon 24
13-02-2021 | 20:27
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أعلنت وزارة الصحة العامة تسجيل 2906 إصابة جديدة بكورونا و46 حالة وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية.
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