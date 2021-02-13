لبنان

اشكال وتضارب واطلاق نار في طرابلس.. والجيش يتدخل

Lebanon 24
13-02-2021 | 20:49
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وقع اشكالان في منطقة ابي سمراء - طرابلس الاول في محلة الحاووظ بين المدعو "م.ح" و المدعو "م.ج" تطور الى تلاسن وتضارب ليقدم بعدها احد الاشخاص بالتدخل ويطلق النار في الهواء ويفر بعدها الى جهه مجهولة. وعلى الفور حضرت قوة من الجيش الى المكان وعملت على تعقب مطلق النار لتوقيفه.

و في التوقيت نفسه وقع اشكال فوري تخلله تضارب في محلة ساحة الضناوي ابي سمراء  بين المدعو "س.ض" من جهه و "ه.ي" واولاده من جهه اخرى ليقدم الاول على اطلاق النار بإتجاه "ه.ي" و اصابته بطلق ناري  بقدمه ليقوم بعدها "م.ي" بنزع مسدس الاول من يده. وقد وصفت حال المصاب بالطفيفة.

وعلى اثرها عملت قوة من الجيش على تطويق المكان وقامت بتوقيف "س.ض"واقتياده، فيما افادت بعض المصادر بأن خلفيات الاشكال عائلية .
 
ولاحقاً، نفذ الجيش حملة مداهمات في منطقة ابي سمرا على خلفية الإشكال من دون ورود معلومات عن اي توقيفات.
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