لبنان

كبارة: ما وصلنا إليه اليوم نتيجة غياب رفيق الحريري

Lebanon 24
13-02-2021 | 21:14
A-
A+
Doc-P-793646-637488477561547811.jpg
Doc-P-793646-637488477561547811.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
قال النائب محمد كبارة في تصريح في الذكرى الـ16 لاستشهاد الرئيس الشهيد رفيق الحريري: "نشعر بفداحة الخسارة التي لحقت بلبنان واللبنانيين، خصوصا أن ما وصلنا إليه اليوم من إنهيار مالي وإقتصادي، وضعف في بنية الدولة هو نتيجة غياب رفيق الحريري الذي نفتقد حكمته وحضوره العربي والدولي لانقاذ لبنان".

وأضاف: "في هذه الذكرى الأليمة، نشد على يد الرئيس سعد الحريري في تشكيل حكومة إنقاذية، وفقا للمبادرة الفرنسية، وندعو كل الأطراف الى إستلهام مبادئ رفيق الحريري في حماية لبنان" .
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
22:58 | 2021-02-13
22:20 | 2021-02-13
21:40 | 2021-02-13
21:02 | 2021-02-13
20:49 | 2021-02-13
20:27 | 2021-02-13
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website