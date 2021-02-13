كبارة: ما وصلنا إليه اليوم نتيجة غياب رفيق الحريري

قال النائب محمد كبارة في تصريح في الذكرى الـ16 لاستشهاد الرئيس الشهيد رفيق الحريري: "نشعر بفداحة الخسارة التي لحقت بلبنان واللبنانيين، خصوصا أن ما وصلنا إليه اليوم من إنهيار مالي وإقتصادي، وضعف في بنية الدولة هو نتيجة غياب رفيق الحريري الذي نفتقد حكمته وحضوره العربي والدولي لانقاذ لبنان".وأضاف: "في هذه الذكرى الأليمة، نشد على يد الرئيس سعد الحريري في تشكيل حكومة إنقاذية، وفقا للمبادرة الفرنسية، وندعو كل الأطراف الى إستلهام مبادئ رفيق الحريري في حماية لبنان" .