لبنان

المحافظ خضر يكشف عن اللقاح الأفضل وضرورة تلقيه

Lebanon 24
13-02-2021 | 22:58
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أكد محافظ بعلبك الهرمل بشير خضر، في حديث تلفزيوني، أن نسبة المسجلين في المحافظة لتلقي اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد على المنصة خجولة، لافتاً إلى أنه لذلك طلبت المحافظة من البلديات مساعدة تقنية لكبار السن على التسجيل، بالإضافة إلى إطلاقها حملة توعية كبيرة في المحافظة وتوقع خضر زيادة في الأعداد ضمن هذا الاطار.

وأشار خضر إلى أنه في المحافظة هناك مركزين معتمدين لتلقي اللقاح هما مستشفى بعلبك الحكومي ومستشفى الهرمل الحكومي، مشدداً على ضرورة تلقي اللقاح وعلى أن أفضل لقاح هو أول لقاح متاح، وهذا بعد تواصله مع أصحاب الإختصاص في لبنان وخارج لبنان.
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