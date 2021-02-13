اللقاء الارثوذكسي استذكر الاسقف لوقا الخوري في أربعينه

استذكر اللقاء الارثوذكسي الاسقف لوقا الخوري في ذكرى مرور أربعين يوما على وفاته وقال: "في ذكرى مرور اربعين يوما على انتقال المثلث الرحمات الأسقف لوقا الخوري الى جوار الرب، لا بد لنا الا ان نتوقف عند مزايا هذا الاسقف المشرقي الهوية والانطاكي الانتماء الذي شاركنا بمناسبات عديدة. لقد استحق لوقا الخوري لقب الاسقف المقاوم فهو الذي دعا الى محاربة الارهاب التكفيري ووقف بوجه.باسم اللقاء الارثوذكسي وأمينه العام مروان ابو فاضل نتقدم بأحر التعازي القلبية من صاحب الغبطة ابينا البطريرك يوحنا العاشر الذي ترأس اليوم صلاة النياحة لراحة نفسه ومن اعضاء المجمع الانطاكي المقدس وآل الخوري وأنسبائهم وسائر الارثوذكسيين، سائلين الله الرحمة لفقيدنا والعزاء لكل محبيه، ومع القديس بولس نردد: "فإن كنا قد متنا مع المسيح، نؤمن أننا سنحيا أيضا معه". المسيح قام حقا قام".