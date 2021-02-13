لبنان

الدفاع المدني أنقذ مواطنا ضل طريقه في فاريا

Lebanon 24
13-02-2021 | 23:19
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تمكنت فرق الدفاع المدني مساء اليوم بعد جهود مضنية إستمرت لساعات، من العثور على مواطن ضل طريقه في بقعة جغرافية وعرة في بلدة فاريا كسروان، وبعد تقديم الإسعافات اللازمة له والتأكد من أنه بصحة جيدة تم نقله إلى مكان آمن.
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الدفاع المدني

فاريا

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