الدفاع المدني أنقذ مواطنا ضل طريقه في فاريا

تمكنت فرق الدفاع المدني مساء اليوم بعد جهود مضنية إستمرت لساعات، من العثور على مواطن ضل طريقه في بقعة جغرافية وعرة في بلدة فاريا كسروان، وبعد تقديم الإسعافات اللازمة له والتأكد من أنه بصحة جيدة تم نقله إلى مكان آمن.