حزب في "الثامن من آذار" منزعج من "التيار"

علم "لبنان 24" من مصادر مطلعة ان احد الاحزاب التقليدية المنضوية تحت" قوى الثامن من اذار" منزعج من سلوك "التيار الوطني الحر" في المسألة الحكومية.



واشارت المصادر الى "ان الانزعاج نابع من كون مطالب "التيار الوطني الحر"، في حال تحققت لن تكون على حساب خصومه، بل على حساب حليفه الذي على الارجح لن يتمثل في الحكومة في هذه الحالة".