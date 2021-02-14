لبنان في يوم الحب..."بِكَام الورد يا معلم"؟

"ما في ورد بيطلب مَيْ... الورد بيبقى سكوت.... اذا ما سقيتو شوي شوي عَ السكت بيموت"، بهذه الكلمات البسيطة الضاربة في عمق العاطفة الصادقة كتب الشاعر نزار فرنسيس، ولحّنَ وأطربَ، كما العادة، الموسيقار الراحل ملحم بركات، فالثنائي المبدع، الذي اشترك في أكثر من عمل فني رائع، أعطى في هذه الأغنية مشهدية الحب المجاني "يللي عَ السكت بيموت من دون شوية مَي"، فكيف تحول هذا اليوم الى احتفال مكلف بلغ فيه ثمن باقة الورد الحد الأدنى للأجور و"زيادة".

أحد المواطنين الذين لم تنتزع منهم "باقة" الأزمات التي تلاحقنا على كل الصعد روح الفكاهة والمرح علّق على صفحته على الفايسبوك متسائلاً: "معاشي كم باقة ورد بيشتري؟ وشو بيبقى من معاشي اذا اشتريت باقة ورد؟"...وعلى يوم الحب والمحبة ...السلام.