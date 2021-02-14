لبنان

الحريري يكشف "محاولة البعض اغتيال والده مرتين"

Lebanon 24
14-02-2021 | 07:15
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كتبت "الأنباء" الالكترونية: فيما الأمور تزداد تعقيداً، وحال المراوحة والتعطيل تتفاقم، ومعها تتفاقم أوضاع اللبنانيين بشكلٍ دراماتيكي دون اكتشاف أي لقاح للوباء السياسي، وصلت الدفعة الأولى من اللقاح المخصّص لوباء كورونا، هذا في وقت تتجه الأنظار إلى موقف الرئيس المكلّف سعد الحريري في الذكرى الـ16 لاستشهاد الرئيس رفيق الحريري، حيث يلقي عند الساعة الرابعة عصر اليوم كلمة متلفزة يتطرق فيها إلى معاني الذكرى، وإلى "محاولة البعض قتل الشهيد رفيق الحريري مرتين، من خلال الإصرار على تدمير كل إرثه وإنجازاته والمشاريع التي ما كانت لتتحقق لولا إصراره على إعادة الإعمار، وقيام الدولة بجميع مؤسّساتها"، كما تتضمن الكلمة سلسلة رسائل سياسية واضحة.

 

وبحسب مصادر بيت الوسط لجريدة "الأنباء" الإلكترونية سيتطرق الحريري إلى ما واجهه في ملف تشكيل الحكومة من عرقلة من الفريق الذي يُفترض فيه أن يكون حريصاً على عملية التشكيل بحكم الدستور، فإذا به فريق محاصصة وتعطيل وقد أخذ البلد بكل ما يعيشه من مآسٍ رهينةً لتحقيق المكاسب على حساب جوع اللبنانيين ومعاناتهم.

 

ولفتت المصادر إلى أن الحريري سيتطرق طبعاً إلى لقائه الأخير مع رئيس الجمهورية ميشال عون، وردة فعل الأخير، وما صدر عن الهيئة السياسية للتيار الوطني الحر واتهامها له بتضييع الوقت في جولات لا فائدة منها، وأنه يحاول تهميش دور رئيس الجمهورية.

 

المصدر: الأنباء الالكترونية
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