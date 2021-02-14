خيار من ثلاثة أمام الحريري: "اللهم إنّي بلغت"!

ذكرت جريدة "الأنباء" الكويتية، نقلاً عن مصادر وصفتها بـ"المتابعة" أنّ الرئيس المكلّف، سعد الحريري، الذي سيتحدث عبر الشاشات، سيكون أمام خيار من ثلاثة، الأول: أن يستجيب لرغبة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون وفريقه برفع عدد الوزراء من 18 إلى 20 وزيراً، كي يوفر لتياره الحصول على الثلث المعطل، وهذا من المؤكّد لن يفعله، استناداً إلى تصريحه، بعد لقاء بعبدا أمس الأول، الثاني: أن يعتذر شخصياً عن تشكيل الحكومة تبعاً للتعذر، وهذا أيضاً من سابع المستحيلات بالنسبة له.