لبنان

خيار من ثلاثة أمام الحريري: "اللهم إنّي بلغت"!

Lebanon 24
14-02-2021 | 07:30
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ذكرت جريدة "الأنباء" الكويتية، نقلاً عن مصادر وصفتها بـ"المتابعة" أنّ الرئيس المكلّف، سعد الحريري، الذي سيتحدث عبر الشاشات، سيكون أمام خيار من ثلاثة، الأول: أن يستجيب لرغبة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون وفريقه برفع عدد الوزراء من 18 إلى 20 وزيراً، كي يوفر لتياره الحصول على الثلث المعطل، وهذا من المؤكّد لن يفعله، استناداً إلى تصريحه، بعد لقاء بعبدا أمس الأول، الثاني: أن يعتذر شخصياً عن تشكيل الحكومة تبعاً للتعذر، وهذا أيضاً من سابع المستحيلات بالنسبة له.
 
أما الخيار الثالث فيتمثل بأن يوجه الدعوة إلى مجلس النواب الذي كلفه بتشكيل الحكومة إلى الاجتماع، وإصدار توصية تأكيدية للتكليف، توجب على رئيس الجمهورية تسهيل مهمة الرئيس المكلف.

هذا وسيعطي الحريري خطابه اليوم الطابع الوجداني، إلى جانب السرد الموضوعي للوقائع، والمبررات، وربّما يختم بـ"اللهم إني بلغت.."، وفقاً لـ"الأنباء". 
المصدر: الأنباء
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