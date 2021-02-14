بعد وصول الدفعة الأولى من لقاحات كورونا.. حمد حسن: ما عادت محرزة المغامرة والمفاضلة

غرّد وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال حمد حسن عبر توتر قائلاً: وتحقق الهدف المنشود وفي الوقت الموعود بكل مهنية وحرفية رغم العقبات الجسام ورغم بعض التشكيك والتشويش؛ اللقاح سلاح ناجع وحاسم في محاربة الوباء؛ علينا الإقبال بالتسجيل على المنصة والتشدد بالوقاية والإجراءات؛ ما عادت محرزة المغامرة والمفاضلة، حماية الغاليين علينا صارت بين إيدينا.

وتحقق الهدف المنشود وفي الوقت الموعود بكل مهنية وحرفية رغم العقبات الجسام ورغم بعض التشكيك والتشويش؛ اللقاح سلاح ناجع وحاسم في محاربة الوباء؛ علينا الإقبال بالتسجيل على المنصة والتشدد بالوقاية والإجراءات؛

ما عادت محرزة المغامرة والمفاضلة، حماية الغاليين علينا صارت بين إيدينا — Hamad Hassan _حمد حسن (@Hamad_hassan20) February 14, 2021