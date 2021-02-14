عملية التلقيح ضد كورونا انطلقت بمستشفى الحريري الجامعي.. من أول من تلقاه؟ (صور)

انطلقت صباح اليوم الأحد عملية التلقيح ضد فيروس كورونا في مستشفى الرئيس رفيق الحريري الجامعي في حضور رئيس حكومة تصريف الأعمال الدكتور حسان دياب ووزير الصحة حمد حسن، وبمشاركة الدكتور عبد الرحمن البزري ورئيس المستشفى الدكتور فراس الابيض، وبحضور طاقم المستشفى وعدد كبير من الوسائل الإعلامية.

رئيس العناية الفائقة في مستشفى "رفيق الحريري الحكومي" الدكتور محمود حسون كان أول من تلقّى اللقاح، ثم تلاه الفنان الكبير صلاح تيزاني "أبو سليم".