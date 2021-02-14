في الذكرى 16 لاستشهاده.. سياسيون يستذكرون الرئيس رفيق الحريري

استذكر السياسيون الرئيس الشهيد رفيق الحريري، في الذكرى 16 لاغتياله التي توافق اليوم 14 شباط.

ارسلان

رئيس "الحزب الديمقراطي اللبناني"، النائب طلال ارسلان، غرّد عبر حسابه على "تويتر"، لمناسبة ذكرى استشهاد الرئيس رفيق الحريري، فقال: "لا يسعنا في هذا اليوم إلّا الترحم على الشهداء وعلى رأسهم الشهيد رفيق الحريري لما كان يمتلكه من حنكة ودراية ووعي في السياستين الاقليمية والدولية وانعكاساتهما المباشرة على السياسة المحلية في لبنان".

وأضاف: "وإن اختلفنا معه في الآراء والمقاربات في عدد من القضايا، لكن الخصومة معه أو الاتفاق كان لهما طعم خاص، لما كان يمتلكه أيضاً من سعة صدر ودبلوماسية راقية حفاظاً على التوازنات اللبنانية الدقيقة والحساسة".

وختم: "نطلب له الرحمة ولأبنائه طول البقاء، ونخصّ السيدة الفاضلة نازك الحريري بالتعزية الحارّة".

جعجع

رئيس حزب "القوات اللبنانية"، سمير جعجع، عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي صورة للرئيس رفيق الحريري، لمناسبة الذكرى الـ 16 لاستشهاده، معلقا عليها بالقول: "الحقيقة لم توقف القتلة، العدالة توقفهم!".

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