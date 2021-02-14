لبنان

بلديّة جبيل توثّق ذاكرة المدينة وتخزّن الكترونياً أرشيفها منذ العام 1903

Lebanon 24
14-02-2021 | 10:54
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تصنّف بلديّة جبيل-بيبلوس من أقدم البلديات في لبنان، وتعدّ المحرّك الأساسي لنمو وتطوّر هذه المدينة التاريخيّة المدرجة على قائمة التّراث العالمي، والتي حصدت ألقاب عالمية عبر السنوات.

 

وتقدّم البلديّة خدمات كثيرة من خلال المعاملات اليومية مع المواطنين ومع الدوائر الحكومية مما ينتج عن ذلك كميات كبيرة جداً من الوثائق الورقيّة، وحيث أن هذه المجموعات من الوثائق الورقية تحمل رصيداً ثميناً من المعلومات الحيوية بالنسبة للدائرة وللمتعاملين معها وبالنسبة لتاريخ جبيل، فإن البلدية تولي الوثائق الأهمية القصوى إذ أنّه يوجد في أرشيفها العقاري معاملات منذ العام 1932 وأرشيف مقررات المجلس البلدي منذ العام1903.

 
 

وانتهت البلدية، أخيراً، من عمليّة التخزين والحفظ الالكتروني لكلّ الملفات القديمة والخرائط من الأرشيفين العقاري ومقررات البلدية التي تخطى عددها الـ 10 آلاف، لتكون في متناول الموظفين والمستثمرين والاستشاريين والمقاولين والباحثين.

 
 

وهذا المشروع هو حفظ للذاكرة الجبيليّة، وعدم السّماح بضياعها وتلفها بفعل مرور الزمن وفقدانها، فإذا لم تكن هناك وثائق فليس هناك تاريخ، وبالتّالي لا حاضر، ولا مستقبل....

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