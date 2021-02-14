دياب لن يأخذ لقاح كورونا اليوم.. لهذا السبب

ألقى رئيس حكومة تصريف الاعمال الدكتور حسان دياب كلمة خلال زيارته مستشفى الحريري، حيث بدأ التلقيح ضد فيروس كورونا، وقال: "أنتم الجنود المجهولون الذين احتملتم هذا العبء لأكثر من سنة، ومن هذا المنطلق أنتم أديتم رسالتكم وقمتم بواجبكم وقدمتم التضحيات، وهناك أشخاص من بينكم قدموا حياتهم من أجل هذه الرسالة لحماية الناس من هذا الوباء القاتل، والتزاما وتماشيا مع برنامج اللجنة الوطنية للقاح والجدول الزمني أنا اليوم لن آخذ اللقاح، لأن الأولوية للقطاع الصحي الذي قام بواجبه وقدم تضحيات كبيرة، ولذلك علينا أن نقدم لهم كل حماية حتى يؤدوا رسالتهم من أجل حماية الناس".

وتابع: "اليوم ليس دوري وأنتم قبلي واليوم دوركم وكل شخص مذكور في برنامج اللقاح الوطني، الله يحميكم ويحمي القطاع الصحي، ويحمي كبارنا واللبنانيين جميعا.

بدوره، اعتبر وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال حمد حسن أن "خطوة الرئيس دياب لافتة، بإعطائه أولوية التلقيح للقطاع الصحي".