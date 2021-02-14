البطريرك الراعي للمسؤولين: ألّفوا "حكومة الضمير"!

دعا البطريرك الماروني، الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، المسؤولين إلى تأليف "حكومة الضمير"، معتبراً أنّه "من المعيب ألّا يبتدع المسؤولون مقاربة جديدة تتخطّى العُقدَ والشروطَ والمصالحَ والمزاجيّةَ ورفضَ الآخَر".

وفي عظة أحد مدخل الصوم في بكركي، سأل البطريرك الماروني: "إلى متى تحرمون الشعب، أيّها المسؤولون، من حقّه في الخلاص من معاناته، وفي العيش بفرح، وفي ترقّيه الاقتصاديّ والإجتماعيّ؟".

وأضاف: "لقد تجاوزنا عبثًا الفترةَ المألوفةَ لتشكيلِ حكومةٍ تَعتمد المعاييرَ الدستوريّةَ والميثاقيّةَ أساسًا، ومصلحةَ الشعبِ والوطنِ هدفًا. حانَ الوقتُ لأنْ تستخلصوا العِبرَ من هذا الفشلِ. ألّفوا "حكومةَ الضمير" وليُوقِّعْها ضميركم. فمن المعيب ألّا تبتدعوا مقاربةٍ جديدةٍ تتخطّى العُقدَ والشروطَ والمصالحَ والمزاجيّةَ ورفضَ الآخَر".

وشدّد على أنّ "الشعبُ المقهور يريدُ تشكيلَ فريقٍّ وزاريٍّ نُخبويٍّ، مستقِلٍ، بعيدٍ عن ذهنيّةِ المحاصصةِ الحزبيّةِ، معزّزٍ بذوي خِبرةٍ في الشأنين الإصلاحي والوطنيِّ لمواجهةِ التطوّرات الآتية. الشعبُ يريدُ حكومةً تقومُ على معاييرِ المداورَةِ الكاملةِ وعدمِ احتكارِ الحقائبَ وعدمِ الهيمنةِ على مسارِ أعمالها".

وأكّد البطريرك الراعي أنّ "المطلوبُ من رئيسِ الجمهوريّةِ والرئيسِ المكلَّفِ أن يتحاورا ويتعاونا من دون خلفيّات وتحفظات غير مكشوفة"، لافتاً إلى أنّ "الحِرصَ على الصلاحيّاتِ لا يمنع الليونةَ في المواقف، ولا يحولُ دونَ التفاهمِ".

وأعرب عن أسفه من أنّ "عمليّةَ تشكيل حكومةٍ جديدةٍ تَتعقّدُ عِوضَ أن تَنفرِجَ، وبهذا تُنزل الأضرار الجسيمة بالدولة واقتصادها ومالها وإستقرار أمنها، وتشلّ مؤسّساتها العامّة، وتفكفك أوصالها، وتذلّ شعبها".