الحريري قرأ الفاتحة عند ضريح الرئيس الشهيد رفيق الحريري (صور)

زار الرئيس المكلف، سعد الحريري، قبل ظهر اليوم، ترافقه رئيسة كتلة "المستقبل" النيابية النائبة بهية الحريري وعمّه شفيق الحريري، ضريح الرئيس الشهيد رفيق الحريري في وسط بيروت وقرأوا الفاتحة عن روحه.



الرئيس سعد الحريري زار ضريح الرئيس الشهيد #رفيق_الحريري ترافقه النائب بهية الحريري والسيد شفيق الحريري وتلوا الفاتحة. pic.twitter.com/LIatzkAaHd — Saad Hariri (@saadhariri) February 14, 2021

ثم زاروا أضرحة الوزير الشهيد محمد شطح واللواء الشهيد وسام الحسن وسائر الشهداء وقرأوا الفاتحة عن أرواحهم.