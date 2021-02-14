15
o
بيروت
19
o
طرابلس
12
o
صور
15
o
جبيل
15
o
صيدا
15
o
جونية
13
o
النبطية
12
o
زحلة
12
o
بعلبك
13
o
بشري
15
o
بيت الدين
15
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
لبنان
إجهاض "باريس 4" يفسح المجال أمام وضع لبنان تحت الوصاية الدولية
مصباح العلي
|
Lebanon 24
14-02-2021
|
13:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
إنفض اجتماع قصر بعبدا على خلاف رئيس الجمهورية مع رئيس المكلف فعصف غبار معركة شرسة بين "المستقبل" و"التيار الوطني الحر مرشحة للتصاعد والتصعيد على وقع أزمة مرشحة للتفاقم والذهاب نحو خيار التدويل.
في هذا الشأن، تبرز مؤشرات إلى جملة اقتراحات تدور بين عواصم معنية حيال كيفية التعامل مع الازمة اللبنانية الموشكة على الانفجار الشامل، في ظل قناعة بأن تعقيدات تشكيل الحكومة و تعميق المأزق الداخلي قابلة للصرف إيرانيا على طاولة المفاوضات مع الطرف الأميركي.
لذلك، تبرز تكهنات كثيرة تتمحور حول قرار حزب الله وتعامله مع انحدار لبنان صوب الهاوية من دون الاستدراك او بذل جهود جدية لفض النزاع، خصوصا وان البعض يبدي إستغرابا حقيقيا من ترك الحزب الأمور تتدهور بهذا الشكل، بينما بادر الحزب إلى عقد إتفاق رباعي مع أصدقاء أميركا والد خصومه في العام 2005. ويكاد الاستغراب يصل حد العتب على حزب الله لرهن لبنان لايران رغم المخاطر الكثيرة التي قد تؤدي إلى تفجير الوضع اللبناني برمته.
حكوميا، صعد الحريري إلى قصر بعبدا بناء على نصيحة فرنسية فيما حجب التوتر الذي ساد اللقاء القصير جانبا اساسيا تتجاوز الخلاف الحاد بين الطرفين، فالحريري أراد الاستجابة للتمني الفرنسي والتشبث بالمسودة الأولى التي قدمها في اجتماعات سابقة، بينما افترض عون عكس ذلك تماما خصوصا في ظل الشرط المستجد بتوسيع الحكومة دون المساس بالحصة المسيحية.
في هذا الإطار، كشفت مصادر مواكبة بأن الحريري ابلغ عون ضرورة تشكيل الحكومة وفق المبادرة الفرنسية من دون الالتفاف عليها بتحاصص بين القوى السياسية بما يفرغها من مضمونها، وشدد الحريري على عدم تفويت الفرصة من جديد ووجوب تشكيل حكومة لوقف التدهور الحاصل من جهة وإعادة مد الجسور مع الخارج والحصول على مساعدات اقتصادية عاجلة.
أبرز ما حمله الحريري من الخارج، الاستعداد لعقد مؤتمر "باريس 4 "بمشاركة أوروبية وخليجية لكن تم إجهاض الاقتراح لمجرد إسقاط الجنين الحكومي، بينما اكثر ما يتهدد اللبنانين الفوضى الشاملة التي قد تؤدي في نهاية المطاف إلى وصاية متعددة الأطراف دوليا.
لبنان
مقالات لبنان24
تابع
الأكثر قراءة
وفاة الفنانة ناريمان عبود ... وزوجها الفنان وسام الامير يودّعها بكلمات مؤثرة
Lebanon 24
وفاة الفنانة ناريمان عبود ... وزوجها الفنان وسام الامير يودّعها بكلمات مؤثرة
22:03 | 2021-02-13
13/02/2021 10:03:58
Lebanon 24
Lebanon 24
عون فوجئ بقرار بقائها
Lebanon 24
عون فوجئ بقرار بقائها
08:30 | 2021-02-14
14/02/2021 08:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الحريري سمع كلاماً غير مطمئن وحكومة انتقالية في الافق ؟!
Lebanon 24
الحريري سمع كلاماً غير مطمئن وحكومة انتقالية في الافق ؟!
10:00 | 2021-02-14
14/02/2021 10:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بالأسماء.. إليكم لائحة الوزراء التي سلّمها عون للحريري
Lebanon 24
بالأسماء.. إليكم لائحة الوزراء التي سلّمها عون للحريري
18:36 | 2021-02-14
14/02/2021 06:36:22
Lebanon 24
Lebanon 24
اليكم توقعات ماغي فرح للابراج الصينية.. وهؤلاء هم الاكثر حظاً (فيديو)
Lebanon 24
اليكم توقعات ماغي فرح للابراج الصينية.. وهؤلاء هم الاكثر حظاً (فيديو)
15:00 | 2021-02-14
14/02/2021 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
عن الكاتب
مصباح العلي
أيضاً في لبنان
21:34 | 2021-02-14
بعد اطلاق النار عليه.. مجهولون سلبوا سورياً دراجته النارية
21:24 | 2021-02-14
حي الليلكي "يشتعل" والقذائف تسيطر على الأجواء.. هذا ما يحصل (فيديو)
21:13 | 2021-02-14
جنبلاط اتصل بالحريري.. وتأكيد على معاني ذكرى اغتيال رفيق الحريري
20:53 | 2021-02-14
فيديو لطبيب بمستشفى الحريري يثير ضجة بسبب كيفية تلقيه اللقاح.. ما حقيقته؟
20:25 | 2021-02-14
"الناصري": نؤيد مطالب أساتذة "اللبنانية" المتعاقدين وقرارهم الاستمرار بالإضراب
20:22 | 2021-02-14
والدة القاصر فاطمة المصري ناشدت عثمان التدخل في قضية إختفاء إبنتها
فيديو
أصالة: للمرّة الأولى أعرف ما هو ألم الروح (فيديو)
Lebanon 24
أصالة: للمرّة الأولى أعرف ما هو ألم الروح (فيديو)
21:00 | 2021-02-14
14/02/2021 21:52:24
Lebanon 24
Lebanon 24
شاب يجمع بين عمله كنادل وهوايته بالرّقص.. شاهدوا حركاته! (فيديو)
Lebanon 24
شاب يجمع بين عمله كنادل وهوايته بالرّقص.. شاهدوا حركاته! (فيديو)
18:00 | 2021-02-14
14/02/2021 21:52:24
Lebanon 24
Lebanon 24
الدوري الإيطالي.. "نابولي" يخطف 3 نقاط ثمينة من "اليوفي" (فيديو)
Lebanon 24
الدوري الإيطالي.. "نابولي" يخطف 3 نقاط ثمينة من "اليوفي" (فيديو)
06:00 | 2021-02-14
14/02/2021 21:52:24
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact