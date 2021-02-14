حب الله: اليوم قبل بكرا سجلوا على منصة لقاح كورونا

غرد وزير الصناعة في حكومة تصريف الاعمال الدكتور عماد حب الله عبر "تويتر": " حماية الكم ولك اللي بتحبوهم. كورونا مش مزحة، كورونا عدو قاتل، كورونا ما عنده صاحب ولا بيخلي صاحب. تلقحوا قبل ما تتلقحوا".

