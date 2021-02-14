لبنان

حب الله: اليوم قبل بكرا سجلوا على منصة لقاح كورونا

Lebanon 24
14-02-2021 | 12:13
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غرد وزير الصناعة في حكومة تصريف الاعمال الدكتور عماد حب الله عبر "تويتر": " حماية الكم ولك اللي بتحبوهم. كورونا مش مزحة، كورونا عدو قاتل، كورونا ما عنده صاحب ولا بيخلي صاحب. تلقحوا قبل ما تتلقحوا".
المصدر: الوكالة الوطنية
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عماد حب الله

كورونا

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