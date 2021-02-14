لبنان

دياب: أدعو جميع المواطنين إلى تسجيل أسمائهم لأخذ اللقاح

Lebanon 24
14-02-2021 | 13:47
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أشار رئيس حكومة تصريف الاعمال حسان دياب، خلال حفل الاطلاق الرسمي للحملة الوطنية للتلقيح ضد فيروس كورونا، الى "اننا خسرنا حوالى 4000 شخص بسبب "كورونا" وأكثر من ألف شخص يواجهون حالياً هذا الفيروس بصعوبة والحكومة قامت بواجبها في الحرب مع الوباء ورغم الصعوبات والتحديات التي واجهتنا نجحنا في تطوير القطاع الاستشفائي الرسمي".

وشكر دياب كل العاملين في القطاع الصحي اضافة الى الصليب الاحمر والهيئات الصحية والبلديات التي لعبت دورا في هذه المواجهة، لافتا الى ان "كل واحد منا يتمنى الحصول على اللقاح في المرحلة الاولى لكن هناك من يجب حمايته في الدرجة الاولى".

ودعا دياب جميع المواطنين إلى تسجيل أسمائهم لأخذ اللقاح.
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