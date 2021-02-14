لبنان

حواط: لا حل إلا بمشروع وطني يدافع عن الدولة

Lebanon 24
14-02-2021 | 12:32
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 غرد النائب زياد الحواط عبر "تويتر": "إغتيال لبنان مستمر منذ اغتيال الرئيس رفيق الحريري. القاتل هو نفسه. هو من اغتال اليوم المرفأ والاقتصاد ومن يواصل لعبة القتل للأمن والمؤسسات. المخطط هو نفسه إسقاط الدولة. لا حل إلا بمشروع وطني يدافع عن الدولة تدعمه الأمم المتحدة، ينهي لعبة المحاور ويثبت الحياد ويعيد الاستقرار".
المصدر: الوكالة الوطنية
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