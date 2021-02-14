لبنان

عملية التلقيح تنطلق في المتن

Lebanon 24
14-02-2021 | 12:45
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 أطلق وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الاعمال الدكتور حمد حسن عملية التلقيح ضد فيروس كورونا في مستشفى المسيح الملك للامراض المزمنة في برمانا التابع لجمعية راهبات الصليب، في حضور النائبة العامة للجمعية الاخت ناهدة شكور، ممثلة الرئيسة العامة للجمعية الام ماري مخلوف، رئيسة المستشفى الاخت جان دارك غطاس، ممثلين عن الصليب الاحمر الدولي والطاقم الطبي.

وتلقى اللقاح الاول الكاهن جان يوسف البستاني البالغ من العمر 88 عاما، واللقاح الثاني الراهبة في الجمعية روز راشد البالغة من العمر 90 عاما، واستمرت عملية التلقيح لتشمل 59 شخصا.
المصدر: الوكالة الوطنية
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