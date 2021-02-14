نقولا تويني معزيا بعبيد: شهيد آخر من داء كورونا

غرد الوزير السابق نقولا تويني عبر "تويتر" معزيا بالصحافي حورح عبيد: "أتقدم بأحر التعازي بفقدان الصديق جورج عبيد من أسرته وآل عبيد الكرام ومن اللقاء الأرثوذكسي ورئيسه مروان أبو فاضل وأسرة النشرة الصحافية أرز المر ونقابة الصحافيين والنقيب جوزيف القصيفي. خسارة لبنانية وطنية فكرية، شهيد آخر من داء كورونا الذي يفتك بشعبنا وأحبابنا في ظل وطأة تفجير بيروت والظلم والحصار والضياع وعدم تمكننا من إدارة أزماتنا المتلاحقة. أيام حزينة رحمه الله..."