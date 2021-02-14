رحمه: الوضع صعب وبحاجة الى تعاون

غرد النائب السابق إميل رحمه عبر "تويتر": "الوضع الصعب بحاجة الى تعاون والتعاون لا يقوم الا على الحق، والحق يقوم على عدالة التوزيع بين الطوائف في الحكومات... فلنرجع الى الامام علي، الذي قال: التعاون على إقامة الحق أمانة وديانة