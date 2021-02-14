لبنان

رحمه: الوضع صعب وبحاجة الى تعاون

Lebanon 24
14-02-2021 | 13:09
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 غرد النائب السابق إميل رحمه عبر "تويتر": "الوضع الصعب بحاجة الى تعاون والتعاون لا يقوم الا على الحق، والحق يقوم على عدالة التوزيع بين الطوائف في الحكومات... فلنرجع الى الامام علي، الذي قال: التعاون على إقامة الحق أمانة وديانة
المصدر: الوكالة الوطنية
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