لبنان

سرقة متجر في بعلبك

Lebanon 24
14-02-2021 | 13:15
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  أقدم مجهولون على سرقة متجر "م. ش." لبيع الاجهزة الخلوية في محلة عدوس في سهل بعلبك، بواسطة الكسر والخلع، وقدرت قيمة المسروقات بحوالى 280 مليون ليرة.

وحضرت عناصر القوى الامنية وفتحت تحقيقا في الحادث.
المصدر: الوكالة الوطنية
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