القومي أحيا ذكرى الشهداء القادة

زار وفد قيادي من الحزب "القومي السوري الاجتماعي" روضة الشهداء إحياء لذكرى الشهداء القادة، وضم عميد الدفاع في الحزب زياد معلوف، عميد الاعلام فراس الشوفي وعددا من القيادات، وفدا من حزب الله يترأسهم مسؤول منطقة بيروت السيد حسين فضل الله وقدمت ثلة من الحزب عرضا عسكريا رمزيا.وكانت كلمات للشوفي وفضل الله نوهت بالمناسبة، واختتم الحفل بوضع إكليل من الورد على ضريح شهيد "حزب الله" عماد مغنية.